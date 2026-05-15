RIBERA
TELEVISIÓ

El Perelló dona la benvinguda a la campanya de la tomata amb una recaptació solidària rècord de més de 9.000 euros

El Perelló ha donat inici a la nova campanya de la tomata amb una jornada festiva i solidària, que ha convertit este producte de proximitat en protagonista.

La subhasta solidària de la Cooperativa Unipro ha aconseguit una recaptació rècord de 9.145 euros destinats a APASU, l’associació de persones amb discapacitat auditiva.

La directora general de Ramaderia, Mari Àngels Ramón, ha destacat el suport institucional al sector agrícola i les ajudes per impulsar el sector primari.

El president de la cooperativa, David Pons, ha posat en valor el treball i la il·lusió de cada nova temporada de la tomata del Perelló.

Els alcaldes de Sueca i El Perelló han remarcat el valor econòmic i social del cultiu.

La jornada ha estat marcada per la solidaritat, el producte local i el suport al sector agrícola de la comarca.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats