Pérez Llorca assegura que la Comunitat Valenciana torna a ser un pol d’atracció de la inversió econòmica

El president destaca el creixement econòmic, la creació d’ocupació i les inversions privades al territori
Reclama avançar infraestructures clau com el corredor mediterrani i ampliacions portuàries i aeroportuàries
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmat que la Comunitat Valenciana “torna a ser un pol d’atracció de la inversió”, tot i l’infrafinançament que, segons ha remarcat, continua patint el territori.
Ho ha fet durant la seua participació en el col·loqui ‘Afterwork El Periódico’, organitzat per Prensa Ibérica a la Casa Cupra de Barcelona, on ha analitzat la situació econòmica, social i política de la Comunitat Valenciana.
Més de 18.000 milions en inversió i creixement de l’ocupació
Pérez Llorca ha destacat la captació de més de 18.000 milions d’euros en inversions privades, que, segons les seues previsions, generaran al voltant de 25.000 nous llocs de treball en els pròxims anys.
També ha assenyalat que la Comunitat Valenciana lidera la creació d’ocupació, amb més de 110.000 nous llocs de treball registrats en l’últim any, i ha remarcat la reducció de la desocupació femenina i l’augment de la inserció laboral juvenil.
Reivindicació d’infraestructures estratègiques
En matèria d’infraestructures, el president ha reclamat l’acceleració del corredor mediterrani, així com l’ampliació dels ports de València i Castelló i dels aeroports de València i Alacant-Elx.
Ha mostrat preocupació pel retard de les obres del corredor mediterrani, especialment en el tram entre Castelló i Tarragona, que considera clau per a la connectivitat del territori.
Recuperació després de la DANA i suport a la reconstrucció
El cap del Consell ha recordat que la Generalitat ha mobilitzat més de 3.100 milions d’euros en ajudes i reconstrucció de les zones afectades per la DANA, i ha insistit en la necessitat que el Govern central accelere les infraestructures hidràuliques pendents.
Diàleg institucional i estabilitat econòmica
Pérez Llorca ha defensat el diàleg entre institucions, agents socials i partits polítics com a via per generar estabilitat i confiança empresarial.
També ha destacat mesures econòmiques com la baixada d’impostos, la simplificació administrativa i les deduccions fiscals, situant la Comunitat Valenciana com una de les autonomies amb més incentius en l’IRPF.
Relacions amb Catalunya i cooperació territorial
Finalment, ha expressat la seua disposició a reunir-se amb el president de la Generalitat de Catalunya per abordar qüestions d’interés comú com el corredor mediterrani, el finançament autonòmic o l’acord amb Mercosur.