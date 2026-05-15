Sueca celebra el Dia Internacional dels Museus amb activitats especials a l’Espai Joan Fuster

La programació inclou visites guiades, pòdcast en directe, contacontes i tallers infantils
Les activitats seran gratuïtes i obertes a tota la ciutadania
La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca ha preparat una jornada especial per commemorar el Dia Internacional dels Museus, amb una programació gratuïta que tindrà lloc este dissabte 16 de maig a l’Espai Joan Fuster.
Visites guiades al Museu Joan Fuster
La jornada començarà a les 10 hores amb l’obertura del museu, i a partir de les 10.30 hores es realitzaran visites guiades amb places limitades.
Per participar-hi serà necessari reservar prèviament al telèfon 663 002 932.
El museu conserva una selecció destacada del llegat de Joan Fuster, amb manuscrits, llibres, cartes, fotografies i documents personals que permeten recórrer la trajectòria vital i literària de l’escriptor suecà.
També es pot contemplar el seu fons artístic, amb obres de figures com Joan Miró o Antoni Tàpies, entre altres.
Pòdcast, contacontes i activitats familiars
La programació continuarà a les 12 hores amb la gravació en directe del pòdcast ‘Pitjor que mal’.
Ja de vesprada, a partir de les 17.30 hores, es reprendran les visites guiades al museu.
A les 18 hores, els més menuts podran gaudir del contacontes ‘El gran Jordiet’.
Tallers i fira del llibre durant tota la jornada
A més de les activitats programades, durant tot el dia hi haurà tallers infantils i una fira del llibre per completar l’oferta cultural.
La regidora de Cultura, Mercé Sorrentino, ha animat la ciutadania a participar en esta celebració i descobrir o redescobrir l’Espai Joan Fuster “d’una manera diferent i oberta a tots els públics”.