Carlet comptarà amb una aula UECO al CEIP Sant Bernat el curs 2026/2027

La Conselleria d’Educació impulsa 36 noves aules d’inclusió a la Comunitat Valenciana
El nou recurs reforça l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials
Carlet incorporarà el pròxim curs escolar 2026/2027 una nova aula UECO (Unitat Específica en Centre Ordinari), que s’ubicarà al CEIP Sant Bernat, dins de l’aposta de la Conselleria d’Educació per una educació més inclusiva.
La mesura forma part de la creació de 36 noves unitats UECO a tota la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de reforçar l’atenció especialitzada a l’alumnat amb necessitats educatives especials i afavorir la seua integració en els centres ordinaris.
Atenció especialitzada dins dels centres educatius
Les aules UECO estan dissenyades per oferir suport específic a l’alumnat amb necessitats educatives especials, facilitant al mateix temps la seua participació en la vida escolar del centre.
Cada unitat comptarà amb un màxim de 8 alumnes i un equip format per tres professionals especialitzats: un/a mestre/a de pedagogia terapèutica, un/a mestre/a d’audició i llenguatge i un/a educador/a d’educació especial.
A més, disposarà de recursos materials específics i tecnologia adaptada per garantir una atenció adequada a les necessitats de cada alumne.
Combinació entre aula específica i aula ordinària
L’alumnat d’estes unitats passarà almenys el 50 % del temps lectiu en l’aula UECO, combinant aquesta estada amb la seua participació en l’aula ordinària de referència.
Aquest model busca reforçar la convivència, la inclusió i el desenvolupament educatiu de l’alumnat dins del sistema educatiu general.
Amb aquesta nova aula, Carlet avança cap a un model educatiu més accessible, inclusiu i adaptat a la diversitat de l’alumnat.