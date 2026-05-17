Albalat de la Ribera celebrarà un torneig de 12 hores de futbet dins de les Dames de Sant Roc 2026

Albalat de la Ribera acollirà el pròxim divendres 3 de juliol una nova edició del torneig de 12 hores de futbet Dames 2026, una cita esportiva que es disputarà al Poliesportiu Municipal Pepe Puchades.
La jornada començarà a les 20.00 hores i es prolongarà fins a les 08.00 hores del dia següent, reunint equips i aficionats al futbet en una nit dedicada completament a l’esport.
Inscripcions obertes per als equips participants
Les persones interessades a participar poden formalitzar la seua inscripció a través de WhatsApp contactant amb els telèfons facilitats per l’organització.
Una vegada confirmada la inscripció, es proporcionarà el número de compte per realitzar el pagament corresponent.
La data límit per apuntar-se serà el dimecres 1 de juliol, encara que des de l’organització recorden que les places són limitades.
Premis segons el nombre d’equips
Els premis del torneig s’ajustaran segons el nombre d’equips participants, amb l’objectiu de fomentar la participació i mantindre l’ambient competitiu durant tota la jornada.
Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb l’organització als telèfons habilitats per al torneig.
L’activitat forma part de la programació de les Dames de Sant Roc 2026, una de les celebracions més destacades del municipi.