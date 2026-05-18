Albalat de la Ribera acull una nova edició dels Concerts d’Intercanvis Musicals

La Casa del Bou d’Albalat de la Ribera ha sigut l’escenari d’una nova edició de la Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals, una iniciativa patrocinada per l’Institut Valencià de Cultura que fomenta la convivència i l’intercanvi entre agrupacions musicals valencianes.
Enguany, el concert ha comptat amb la participació de la Colla La Llocà d’Albalat de la Ribera i l’Alborgí de Carcaixent, en una jornada marcada per la música tradicional valenciana i el germanor entre colles.
Des de la Colla La Llocà han destacat la importància d’estes trobades per compartir experiències i apropar la música de dolçaina al públic.
La campanya d’intercanvis permet que agrupacions de diferents municipis actuen conjuntament i reforcen els llaços culturals entre pobles.
Per la seua part, des de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters han posat en valor el repertori festiu preparat per a este concert, amb peces representatives de la música popular valenciana.
Una cita cultural que continua consolidant la música tradicional valenciana com una peça clau del patrimoni festiu i cultural dels municipis de la Ribera.