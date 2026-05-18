Algemesí celebra el Dia Internacional dels Museus posant en valor la seua festa Patrimoni de la Humanitat

El Museu Valencià de la Festa reivindica la conservació i difusió del patrimoni cultural valencià
L’espai acosta la història, la música i les danses de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO
El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí ha commemorat el Dia Internacional dels Museus posant en valor la importància de la conservació i difusió del patrimoni cultural valencià, amb especial atenció a una de les seues expressions més emblemàtiques.
Este espai museístic ofereix als visitants un recorregut per la història, la música, les danses i els elements tradicionals de la Festa de la Mare de Déu de la Salut, una celebració reconeguda com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
Amb esta commemoració, Algemesí reforça el seu compromís amb la protecció de la seua identitat cultural i la transmissió de les seues tradicions a les noves generacions, posant en relleu el paper dels museus com a espais vius de memòria i educació cultural.