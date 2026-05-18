Alzira ret homenatge al sector agrícola en la festivitat de Sant Isidre Llaurador

Alzira ha celebrat un any més esta festivitat amb una jornada dedicada a reconéixer el treball dels homes i dones vinculats al camp i a la tradició agrícola de la ciutat.
Els actes van començar a la plaça del Regne amb una ofrena davant del Monument al Llaurador, acompanyada per la Colla de tabals i dolçaines Les Raboses d’Alzira. Posteriorment, l’església de Santa Caterina va acollir una eucaristia en memòria dels agricultors difunts.
El regidor d’Agricultura, Enrique Montalvá, va destacar la importància d’esta celebració per al sector agrícola i el pes històric del camp en la identitat d’Alzira.
La jornada va continuar amb el lliurament de les insígnies de plata a Ricardo Boluda Pellicer i a Enedina Camarasa Cleries, directora de l’OCAPA de la Ribera Alta, en reconeixement a la seua trajectòria i dedicació al món agrícola.
Un dels homenatjats, Ricardo Boluda, va remarcar la necessitat de continuar implicant les noves generacions en el treball del camp i mantindre viva la tradició agrícola familiar.
L’acte institucional va reunir representants d’entitats agràries, agricultors i veïnat en una jornada marcada pel reconeixement a un sector fonamental per a l’economia i la història de la Ribera Alta.