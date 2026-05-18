AVA-ASAJA critica que la rebaixa de mòduls arriba “tard i mal” al sector agrari valencià

L’organització denuncia pèrdues de 340 milions en 2025 i reclama una reforma fiscal més àmplia i anticipada
Només alguns cultius i activitats es beneficien de reduccions mentre el sector considera les mesures insuficients
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha criticat que l’Ordre HAC/484/2026, publicada al BOE, per la qual es modifiquen els índexs de rendiment net de l’IRPF per a l’exercici 2025, arriba “tard i mal” per al sector agrari valencià.
L’organització denuncia que la mesura s’ha aprovat quan ja han transcorregut més de 40 dies de campanya de la renda, i considera que les reduccions aplicades no compensen un any marcat per 340 milions d’euros en pèrdues agràries i pels efectes de la DANA.
AVA-ASAJA lamenta que la rebaixa fiscal no cobrisca de manera suficient la majoria de cultius afectats, com cítrics, raïm, arròs, caqui, hortalisses i fruita de pinyol, entre altres.
Segons l’entitat, el Ministeri d’Hisenda només ha establit reduccions generals en apicultura, oví-caprí de llet i de carn, a més d’ajustos puntuals en alguns cultius com la garrofa, l’ametla i el raïm per a vi en determinades províncies.
L’organització considera que estes mesures són “insuficients i discriminatòries”, ja que gran part de les explotacions agràries queden fora de la rebaixa generalitzada.
AVA-ASAJA ha anunciat que presentarà un nou informe als ministeris d’Hisenda i Agricultura per a reclamar la inclusió de més produccions afectades per les inclemències meteorològiques i altres circumstàncies excepcionals.
Així mateix, l’associació exigix que en els pròxims exercicis l’ordre es publique abans de l’inici de la campanya de la renda, per a evitar inseguretat jurídica i la necessitat de declaracions complementàries.
L’organització també rebutja que es presenten com a novetats mesures ja existents i reclama noves reduccions específiques en costos clau com el gasoil i els fertilitzants.
El sector agrari valencià insistix que l’actual política fiscal no reflectix la magnitud real de les pèrdues patides durant la campanya 2025.
Rebaja de módulos para todos los términos de la Comunitat Valenciana:
|Cultivo
|Módulo rebajado
|Apicultura
|0,13
|Ovino y caprino de leche
|0,18
|Ovino y caprino de carne
|0,09
Rebaja de módulos a nivel provincial: