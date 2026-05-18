Labora destina 53 milions per impulsar l’ocupabilitat de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació

Prop de 12.000 persones amb discapacitat treballaran enguany en Centres Especials d’Ocupació de la Comunitat Valenciana
Les ajudes permeten consolidar l’ocupació inclusiva i adaptar llocs de treball a les necessitats de les persones treballadores
La vicepresidenta primera i consellera de Vivenda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha destacat que Labora destina 52,9 milions d’euros per a impulsar la contractació i el manteniment de l’ocupació de persones amb discapacitat en els 142 Centres Especials d’Ocupació de la Comunitat Valenciana.
Camarero ha realitzat estes declaracions durant la seua visita al Centre Especial d’Ocupació Servidisca, on ha posat en valor el paper d’estes entitats en la integració laboral i social de les persones amb discapacitat, i ha subratllat el compromís del Consell amb un mercat laboral “més inclusiu, accessible i amb oportunitats per a tots”.
La vicepresidenta ha remarcat que estes ajudes permeten finançar costos salarials, adaptació de llocs de treball i unitats de suport professional i social, afavorint així una ocupació estable i adaptada a les necessitats dels treballadors i treballadores.
Durant la visita, Camarero ha conegut el funcionament de Servidisca, entitat que des de 1993 treballa en la integració laboral de persones amb discapacitat i que compta amb prop de 190 persones en plantilla, la majoria amb discapacitat. L’empresa desenvolupa activitats de muntatge industrial, manipulació i ensamblatge de productes, combinant producció amb programes de suport personal i social.
Camarero ha destacat que “Servidisca és un exemple de com inclusió i competitivitat poden avançar juntes”, i ha afirmat que els Centres Especials d’Ocupació “no sols generen ocupació, sinó que acompanyen les persones en el seu desenvolupament personal i professional”.
Finalment, la vicepresidenta ha reiterat que la inserció laboral de les persones amb discapacitat és una prioritat per al Consell, ja que “l’ocupació no només garantix ingressos, sinó també dignitat, autonomia i inclusió social”, i ha reafirmat el compromís de continuar impulsant polítiques d’ocupació inclusiva en tota la Comunitat Valenciana.