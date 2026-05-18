Cullera reforça l’oferta d’aparcament per a l’estiu amb 1.755 places en quatre pàrquings públics

A partir del 25 de maig es podrà demanar cita prèvia per adquirir abonaments d’estacionament
L’Ajuntament ha habilitat en els últims anys més de 500 places gratuïtes en diferents punts del municipi
L’Ajuntament de Cullera reforça l’oferta d’aparcament públic per a la pròxima temporada estival amb un total de 1.755 places distribuïdes en quatre pàrquings municipals, amb l’objectiu de donar resposta a l’increment de mobilitat i afluència que registra la ciutat durant els mesos d’estiu.
En concret, les places es reparteixen entre el pàrquing de la Rada (455), el pàrquing Enrique Chulio (803), el pàrquing de l’avinguda País Valencià–Andrés Piles (309) i el pàrquing del Caminàs (188). Els quatre aparcaments estaran operatius del 13 de juny al 13 de setembre, ambdós inclosos.
Les persones interessades a adquirir un abonament d’estacionament per als pàrquings municipals d’estiu podran sol·licitar cita prèvia a partir del 25 de maig a les 08.30 hores. Només podran tramitar l’abonament aquelles persones que hagen demanat cita prèvia amb anterioritat.
La cita es podrà sol·licitar de manera telemàtica a través de www.citaprevia.cullera.es, presencialment a l’Oficina ATÉN o per via telefònica als números 961 720 000 i 960 902 773, amb horari d’atenció de dilluns a divendres de 8.30 a 18.00 hores.
A més, el servei dels pàrquings municipals tindrà també un impacte positiu en l’ocupació estacional, ja que l’Ajuntament preveu la contractació de 42 persones per al seu funcionament durant els mesos d’estiu.
En els darrers anys, el consistori ha incrementat també els espais d’estacionament en diferents punts del municipi i ha habilitat més de 500 places gratuïtes en ubicacions com el Pont de Pedra, el Pont de Ferro, la zona del Prado, el Racó o els terrenys situats al costat de l’IES Llopis Marí.