La Comunitat Valenciana revalida el lideratge nacional amb 174 banderes blaves

La Comunitat Valenciana ha tornat a liderar el rànquing nacional de banderes blaves amb un total de 174 distincions concedides enguany a platges, ports esportius i embarcacions turístiques.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha presidit a Xilxes l’acte oficial d’entrega dels reconeixements als municipis guardonats.
Martínez Mus ha destacat el compromís dels ajuntaments i dels professionals del litoral valencià per mantindre unes platges “excel·lents, sostenibles i accessibles”.
En total, la Comunitat suma 152 banderes blaves en platges, 20 en ports esportius i 2 en embarcacions turístiques, millorant les xifres de l’any passat amb deu distintius més.
Entre les novetats, s’incorporen noves platges guardonades en municipis com Cullera, Benissa, Calp, El Campello i Almassora, mentre que localitats com Xàbia, Altea, Santa Pola o Castelló recuperen les seues ensenyes.
El conseller ha remarcat que estos reconeixements acrediten la qualitat ambiental, seguretat, accessibilitat i sostenibilitat del litoral valencià, i ha assegurat que “una bandera blava no es regala, es guanya”.
A més, també s’ha posat en valor la tasca dels centres d’educació ambiental, així com dels equips de neteja, socorrisme i voluntariat que contribuïxen al manteniment de les platges valencianes.
La Generalitat ha reafirmat el seu compromís amb la protecció i qualitat del litoral valencià, apostant per un model turístic sostenible i respectuós amb el medi ambient.