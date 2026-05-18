La Generalitat presenta Talaia, el nou Centre Valencià de Ciberseguretat

La Generalitat ha presentat Talaia, la nova marca del Centre Valencià de Ciberseguretat, amb l’objectiu de reforçar la protecció digital i acostar els servicis de ciberseguretat a la ciutadania, empreses i administracions públiques.
El conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, José Antonio Rovira, ha inaugurat la nova seu d’este centre dependent de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.
Talaia integra l’antic CSIRT-CV i naix amb la voluntat de convertir-se en un referent de la ciberseguretat a la Comunitat Valenciana, apostant per una atenció més pròxima, divulgativa i personalitzada.
La nova seu, oberta al públic, compta amb una sala de formació i conscienciació i un laboratori especialitzat per a l’experimentació i validació de solucions en entorns industrials.
Segons la Generalitat, el centre oferirà atenció permanent 24 hores al dia i ampliarà els servicis dirigits a ciutadania, ajuntaments, empreses i sector públic.
Des de la seua creació en 2007, el servici autonòmic de ciberseguretat ha gestionat més de 26.000 incidents digitals, i només durant 2025 ha tramitat prop de 5.000 incidències relacionades amb amenaces tecnològiques.
Amb Talaia, la Generalitat pretén reforçar la protecció davant les amenaces digitals i impulsar una cultura de la ciberseguretat més pròxima i accessible per a tota la societat valenciana.