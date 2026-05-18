La V Plaça del Llibre de Benetússer ompli la plaça de la Xapa de cultura, lectures i talent local

La plaça de la Xapa es va convertir dissabte en el punt de trobada de la cultura i la literatura amb motiu de la celebració del Dia del Llibre a Benetússer.
Veïnat, famílies, alumnat i amants de la lectura van participar en una jornada marcada per les activitats culturals i la promoció del talent local.
Un dels moments més destacats de la programació va ser el lliurament de premis del XVIII Certamen Literari Escolar Poble de Benetússer, que va reconéixer la creativitat i l’esforç de l’alumnat participant. L’acte va reunir estudiants, famílies i comunitat educativa en una celebració del valor de la lectura i l’escriptura entre els més joves.
La jornada també va comptar amb el tradicional recital “Versos al Vent”, amb lectures i poemes en un ambient pròxim i participatiu. A més, els contacontes van oferir entreteniment per al públic infantil, omplint la plaça d’històries i imaginació.
Durant tota la celebració, les persones assistents van poder visitar les casetes de les llibreries locals, així com conéixer la proposta editorial de Rhemata i les activitats de la biblioteca municipal, que va instal·lar una taula informativa per acostar els seus serveis a la ciutadania.
La programació també va reservar un espai especial per al talent literari local amb la firma d’autors i autores de Benetússer, apropant el públic als creadors i posant en valor la producció cultural de proximitat.
Amb aquesta celebració, Benetússer va tornar a demostrar el seu compromís amb la cultura, la lectura i la dinamització cultural, convertint el Dia del Llibre en una jornada de convivència i participació ciutadana.