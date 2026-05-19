Benimodo clausura el XVI Concurs Nacional de Piano Gabriel Teruel Machí

Benimodo ha posat el punt final a la setzena edició del Concurs Nacional de Piano Gabriel Teruel Machí, una cita cultural ja consolidada que ha reunit durant este cap de setmana a joves pianistes arribats de diferents punts d’Espanya.
El concurs ha tornat a convertir el municipi en epicentre del talent musical jove, amb actuacions marcades per un alt nivell interpretatiu i una gran qualitat artística.
En la Categoria B, el primer premi va ser per a Zihau Zou, de València, mentre que en la Categoria A el màxim reconeixement va recaure en Alejandro Madrona López, de Villena. Precisament, el jove pianista premiat va destacar la importància d’estes experiències per continuar creixent musicalment i compartir escenari amb altres participants.
El jurat del certamen també va posar en valor el rigor i la professionalitat amb què es realitzen les valoracions de cada actuació.
Des de l’Ajuntament de Benimodo han remarcat la consolidació d’un concurs que ja suma setze edicions i que continua creixent any rere any.
Per la seua part, la regidora de Cultura va destacar l’elevat nivell dels participants i la dificultat del jurat a l’hora d’escollir els guardonats.
El Concurs Nacional de Piano Gabriel Teruel Machí continua així consolidant-se com una de les cites musicals més destacades de la comarca, apostant pel talent emergent i per la promoció de la música clàssica entre les noves generacions.