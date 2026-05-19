Cullera becarà per primera vegada els seus esportistes d’elit amb ajudes de fins a 500 euros

L’Ajuntament llança una nova línia de subvencions per a esportistes d’alt nivell, elit i alt rendiment
També podran optar entrenadors, personal tècnic, àrbitres i jutges d’elit
L’Ajuntament de Cullera posarà en marxa per primera vegada una convocatòria d’ajudes econòmiques per a esportistes d’elit i alta competició, amb l’objectiu de donar suport a la seua formació, entrenaments i participació en competicions oficials.
La iniciativa busca reconéixer l’esforç, la constància i el compromís dels esportistes locals, així com contribuir a les despeses derivades de la seua activitat esportiva tant en disciplines individuals com col·lectives.
Les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva i es dividiran segons categories:
- Esportistes d’alt nivell: entre 250 i 500 euros
- Esportistes d’elit d’alta competició: entre 150 i 300 euros
- Esportistes d’elit: entre 100 i 200 euros
Per a poder accedir a les subvencions, serà necessari disposar de llicència federativa en vigor i acreditar la condició d’esportista d’alt nivell (DAN), esportista d’elit o alt rendiment, segons establixen les bases reguladores.
També podran sol·licitar estes ajudes el personal tècnic, entrenadors, àrbitres i jutges d’elit, sempre que complisquen els requisits establits.
L’Ajuntament ha destacat que esta mesura se suma al seu compromís amb l’esport local, que inclou la renovació d’instal·lacions com el camp de futbol 8 de La Partideta, la licitació del nou Centre Municipal d’Halterofília i l’increment del 66% de les subvencions als clubs esportius en 2026, fins a arribar als 125.000 euros.
Amb esta nova línia d’ajudes, Cullera reforça el seu suport a l’esport base i d’elit, consolidant una estratègia de promoció esportiva i reconeixement del talent local.