La Generalitat consolida la transformació del Programa de Prevenció de Càncer de Mama amb una inversió de 23 milions d’euros

Un programa renovat amb més capacitat diagnòstica i tecnològica
Increment de l’activitat, reducció de temps i ús d’intel·ligència artificial
La Generalitat ha consolidat la transformació estructural del Programa de Prevenció de Càncer de Mama amb una inversió global de més de 23 milions d’euros, amb l’objectiu de reforçar la capacitat preventiva, assistencial i tecnològica del sistema sanitari.
Segons la Conselleria de Sanitat, la reforma integral abasta els àmbits organitzatiu, tecnològic, assistencial i de governança, i busca recuperar la capacitat de cribratge poblacional i assolir els estàndards europeus d’excel·lència.
En el marc d’aquesta transformació s’han renovat prop del 60 % dels mamògrafs, amb la incorporació de 10 equips de nova generació i la renovació de la unitat de Burjassot, amb una inversió pròxima als 3 milions d’euros. També s’ha implantat un pla de manteniment preventiu dotat amb 240.000 euros anuals.
A més, s’ha reforçat el sistema amb la incorporació de 34 tècnics superiors en imatge mèdica, la reorganització de les unitats de radiologia i la integració en l’Anell d’Imatge Mèdica de la Comunitat Valenciana, que permet compartir i optimitzar el treball diagnòstic.
Les dades del primer quadrimestre de 2026 mostren un increment significatiu de l’activitat, amb més de 3.500 invitacions diàries i més de 2.300 mamografies al dia, pràcticament el doble que en 2022.
En total, s’han convocat 239.000 dones i s’han realitzat 185.000 cribratges, millorant la cobertura del programa. El sistema permetrà arribar a més de 500.000 invitacions anuals i 450.000 mamografies, amb una capacitat estimada de detecció de fins a 2.500 casos de càncer a l’any dins del circuit preventiu.
El temps mitjà d’accés al tractament s’ha reduït de 12,9 setmanes a 8,14 setmanes, situant-se en nivells òptims internacionals.
Una de les principals novetats és la incorporació de intel·ligència artificial supervisada, que ajuda a prioritzar casos de risc sense substituir la decisió dels professionals sanitaris. La concordança entre IA i radiòlegs supera el 93 % en casos de baix risc.
Objectius del nou model i millora del sistema anterior
La Conselleria de Sanitat ha destacat que aquesta reforma respon a les deficiències detectades en el model anterior, com la falta de personal especialitzat, equips obsolets i retards en les rondes de cribratge, que arribaven fins als 35 mesos.
Amb el nou sistema, es preveu assolir una cobertura del 90-95 % de la població diana i una participació superior al 70-75 %, amb l’objectiu de millorar la detecció precoç i augmentar la supervivència de les pacients.