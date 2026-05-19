LA UNIÓ adverteix que els forts increments en fertilitzants i carburants tensen la campanya agrícola

El sector agrari valencià afronta un nou repunt dels costos de producció amb pujades de fins al 50% en fertilitzants i increments també en el preu del carburant per a tractors.
La Unió Llauradora i Ramadera alerta que esta situació arriba en un moment clau de planificació de la campanya agrícola, condicionant decisions sobre cultius, superfície sembrada i rendibilitat de les explotacions.
Des del sector es reclama una resposta urgent per part de les administracions davant una tendència que, segons advertixen, podria consolidar-se i posar en risc la viabilitat del camp valencià.