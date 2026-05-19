L’Hospital de La Ribera inicia la renovació dels seus llits d’hospitalització

Millora del confort i modernització de les habitacions amb tecnologia d’última generació
L’Hospital de La Ribera ha iniciat la renovació integral dels més de 300 llits d’hospitalització destinats a les habitacions, dins d’un projecte global que compta amb una inversió de 1,3 milions d’euros.
El centre ja ha rebut les primeres unitats, uns llits elèctrics d’última generació que incorporen tecnologia avançada i milloren de manera notable l’ergonomia, la funcionalitat i el confort tant per als pacients com per al personal sanitari.
La implantació d’aquest nou equipament es durà a terme de manera progressiva durant les pròximes setmanes, amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’activitat assistencial mentre es retira el mobiliari antic.
Segons el centre hospitalari, aquesta actuació forma part de l’estratègia de modernització i humanització de l’atenció sanitària, amb l’objectiu de reforçar la qualitat assistencial i millorar l’experiència dels pacients durant la seua estada hospitalària.