L’Ajuntament d’Alzira adjudica el servici d’ADN caní per a reduir els excrements en la via pública

El sistema permetrà la identificació genètica dels gossos i la sanció dels incompliments dels propietaris
L’actuació reforça la convivència ciutadana i la higiene urbana al municipi
L’Ajuntament d’Alzira i la Regidoria de Benestar Animal han aprovat l’adjudicació del contracte per al servici d’extracció, genotipat d’ADN, anàlisi, registre i emmagatzematge de mostres canines al municipi.
Esta iniciativa permetrà implantar un sistema avançat d’identificació genètica dels gossos, amb l’objectiu de millorar la convivència ciutadana, fomentar la responsabilitat dels propietaris i facilitar la identificació d’animals en casos d’abandonament o incidències en la via pública.
A més, el sistema contribuirà de manera directa a reduir la presència d’excrements canins en la via pública, ja que permetrà identificar els propietaris en cas d’incompliment de les obligacions de neteja. D’esta manera, es reforça el caràcter dissuasiu de les sancions i es promou un comportament més responsable, millorant la higiene urbana i la qualitat dels espais públics.
La regidora de Benestar Animal, Lara Ferrer, ha destacat la importància del projecte i ha assenyalat que “amb la implantació del genotipat d’ADN caní fem un pas decisiu cap a una ciutat més cívica i respectuosa amb els animals”, afegint que esta ferramenta ajudarà a combatre l’abandonament i a garantir una millor gestió dels espais públics.
Ferrer ha remarcat també que des del departament “continuem treballant per impulsar polítiques innovadores que posen en el centre tant el benestar dels animals com la convivència entre la ciutadania”.
Amb esta iniciativa, l’Ajuntament d’Alzira reforça el seu compromís amb el benestar animal i la responsabilitat cívica, apostant per solucions tecnològiques que permeten una millor gestió municipal i una major qualitat de vida per a tota la ciutadania.