Algemesí organitza la I Fira d’Adopció d’Animals per a fomentar l’adopció responsable

La plaça del Pla acollirà protectores, refugis i activitats solidàries el pròxim 24 de maig
La jornada inclourà una desfilada solidària canina a benefici de les protectores
L’Ajuntament d’Algemesí, a través de la Regidoria de Benestar Animal, ha posat en marxa la primera edició de la Fira d’Adopció d’Animals, una iniciativa destinada a fomentar l’adopció responsable, donar visibilitat a la labor de protectores i refugis i conscienciar la ciutadania sobre el benestar animal.
La Fira se celebrarà el pròxim diumenge 24 de maig, de 10.00 a 14.00 hores, a la plaça del Pla, i reunirà diferents entitats dedicades a la protecció i cura dels animals.
Durant la jornada, les persones assistents podran conéixer animals en adopció, col·laborar amb les entitats mitjançant donacions de menjar i altres productes útils, així com participar en activitats infantils dirigides als més menuts.
Un dels actes destacats de la Fira serà la desfilada solidària canina, prevista per a les 12.00 hores, amb una aportació solidària de 5 euros per participant.
Els diners recaptats es destinaran íntegrament a les protectores i refugis participants. Les inscripcions dels gossos es podran realitzar el mateix dia entre les 10.00 i les 11.45 hores en el recinte de la Fira.
La regidora de Benestar Animal, Quini Giner, ha assenyalat que esta primera edició “naix amb la voluntat de convertir-se en un espai de conscienciació, convivència i suport a totes les entitats que treballen diàriament pel benestar dels animals”.
Giner també ha remarcat que l’adopció responsable “és fonamental per a combatre l’abandonament i oferir una segona oportunitat a molts animals que necessiten una casa i una família”.