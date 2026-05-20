AVA-ASAJA considera “decebedor” el Pla de Fertilitzants de la Comissió Europea

L’organització agrària critica que la proposta no ofereix mesures immediates ni alleujament per a la crisi del sector
El sector agrari reclama la suspensió de taxes i ajudes urgents davant l’encariment dels costos de producció
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha qualificat de “decebedor” el Pla d’Acció sobre Fertilitzants presentat per la Comissió Europea, al considerar que no dona resposta a la crisi actual del camp ni aporta solucions immediates per als agricultors.
L’organització critica que el pla no suspén el Mecanisme d’Ajust en Frontera per Carboni (CBAM) ni contempla la devolució dels ingressos del Sistema de Comerç de Drets d’Emissió (ETS) al sector agrari, i el qualifica de document basat en “declaracions d’intencions a llarg termini”.
AVA-ASAJA assenyala que una delegació del sector va seguir la presentació des d’Estrasburg, on agricultors de tota Europa es van concentrar per a denunciar l’agreujament de la crisi i reclamar mesures urgents.
El sector agrari alerta de l’encariment dels costos i exigeix mesures immediates a la UE
El vicepresident de Copa-Cogeca en representació d’ASAJA, Pedro Barato, ha advertit que el sector cerealista espanyol es troba “al límit de la viabilitat econòmica” per l’augment del cost dels abonaments i el gasoil, mentre que altres cultius com l’arròs afronten “la sembra més cara de la història”.
Des de l’organització es reclama a la Comissió Europea la suspensió immediata del CBAM sobre fertilitzants, la devolució dels ingressos del ETS, més flexibilitat en la Directiva de Nitrats i mesures de liquiditat per a les explotacions més afectades.
A més, AVA-ASAJA demana la suspensió de tots els drets duaners sobre països tercers i defensa que el sector agrari europeu no pot assumir el cost de les polítiques de descarbonització sense suport directe.
L’organització insisteix que el camp europeu “no pot descarbonitzar-se a costa de desindustrialitzar-se” i reclama una resposta immediata per part de la UE davant una situació que considera crítica.