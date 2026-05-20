Cullera acull 7 impressionants escultures monumentals al Passeig Marítim

Una exposició a l’aire lliure de Juan Méjica amb obres de gran format i fins a 5 tones
La mostra ha recorregut 63 ciutats i ha sigut vista per 10 milions de persones
El Passeig Marítim de Cullera acull, des d’avui, l’exposició “Escultures Monumentals” del reconegut escultor asturià Juan Méjica, una mostra a l’aire lliure que reunix set peces de gran format i que podrà visitar-se fins a mitjan mes de setembre.
Les obres, de quasi quatre metres d’altura i fins a cinc tones de pes, formen part d’una col·lecció que va iniciar el seu recorregut a Oviedo a principis de 2010 i que des de llavors ha passat amb èxit per 63 ciutats espanyoles, com València, Sevilla, Màlaga o Granada, i ha sigut vista per uns 10 milions de persones.
La mostra és fruit de la col·laboració entre la Fundació Méjica i l’Ajuntament de Cullera per a acostar l’art contemporani a la ciutadania en un espai obert, accessible i de gran afluència com és el passeig marítim.
Durant la inauguració oficial, s’ha comptat amb la presència de l’artista Juan Méjica i de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, així com de diversos regidors del consistori.
El públic podrà gaudir d’un conjunt escultòric concebut per a trencar les barreres entre l’obra artística i l’espectador, afavorint una experiència més pròxima i sensorial, ja que les peces poden tocar-se i interactuar amb elles.
Les escultures formen part de la denominada “Galàxia Méjica”, un univers creatiu en el qual conviuen tradició i avantguarda. Entre les peces destaquen “Asturcón”, “Caballo Ibérico”, “Gran Toro d’Espanya”, “Cabeza-Tòtem”, “Barco Arenisco”, “Mujer Solar” i “Tejo”.
En definitiva, es tracta d’una proposta cultural que convida residents i visitants a redescobrir l’espai urbà a través de l’art i a fomentar el diàleg entre les obres i l’entorn natural del litoral de la ciutat.
Juan Méjica acredita una llarga trajectòria artística internacional, amb obres exposades en països com França, Alemanya, Suïssa o els Estats Units, i una producció multidisciplinària que inclou pintura, escultura, ceràmica, gravat, disseny i joieria.