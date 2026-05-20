Emergències i Interior trasllada als ajuntaments la normativa de seguretat en platges, piscines i parcs aquàtics

La Conselleria recorda l’obligació d’actualitzar els plans de salvament i seguretat a les platges
Les piscines i parcs aquàtics hauran de complir els requisits d’aforament i presència de socorristes
La Conselleria d’Emergències i Interior ha remés als ajuntaments de la Comunitat Valenciana una circular amb informació sobre la normativa de seguretat aplicable a platges, piscines d’ús col·lectiu i parcs aquàtics davant la proximitat de la temporada estival.
El document recorda la necessitat de tindre actualitzats els plans de seguretat i salvament de les platges, així com de comunicar a la Conselleria els períodes d’afluència i els horaris dels serveis de socorrisme, informació que s’incorpora al sistema 112 Comunitat Valenciana per a la gestió d’emergències.
En el cas de les piscines i parcs aquàtics, la circular estableix que l’aforament haurà de respectar la llicència d’obertura i regula el nombre mínim de socorristes segons la superfície de làmina d’aigua, amb requisits que augmenten progressivament segons la grandària de les instal·lacions.
Així, les piscines d’entre 200 i 500 metres quadrats hauran de comptar amb almenys un socorrista, mentre que les de major superfície requeriran un increment progressiu de personal, a més de monitoratge obligatori en les atraccions dels parcs aquàtics.
La Conselleria també recorda l’obligació de disposar de titulació oficial per al personal de socorrisme, així com la necessitat d’implementar mesures de seguretat com barreres de protecció, senyalització, control d’accessos i sistemes de prevenció d’accidents.
Finalment, es recomana reforçar la neteja i desinfecció de les instal·lacions, prioritzar la venda telemàtica d’entrades i comptar amb un assegurança de responsabilitat civil que cobrisca possibles danys a usuaris i personal.