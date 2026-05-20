Juan Luis Gandia pren possessió com a nou rector de la Universitat de València

La Universitat de València ha celebrat este dimecres l’acte institucional de presa de possessió del nou rector, Juan Luis Gandia Cabedo, en una cerimònia celebrada al Paranimf de la institució acadèmica.
A l’acte han assistit el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, junt amb representants institucionals i membres de la comunitat universitària.
Juan Luis Gandia, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València, relleva en el càrrec a Mavi Mestre després de prendre possessió oficialment el passat 14 d’abril.
Durant la seua intervenció, el president de la Generalitat ha anunciat que el Consell treballa ja en un nou pla de ciència i en una futura llei de la ciència i la innovació valenciana, amb l’objectiu de dotar la Comunitat Valenciana d’un marc estratègic estable, ambiciós i compartit.
Pérez Llorca ha destacat també l’acord plurianual de finançament universitari 2026-2029, que oferirà més estabilitat a les universitats valencianes i permetrà reforçar infraestructures, investigació i oferta formativa adaptada al mercat laboral.
El cap del Consell ha incidit igualment en mesures com la gratuïtat de la matrícula universitària per als estudiants que aproven totes les assignatures del primer curs, el reforç del sistema de beques i l’impuls de programes per atraure i consolidar talent investigador.
Per la seua part, l’Ajuntament de València ha recordat la col·laboració activa amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València a través del Binomi Universitat-Ciutat, orientat a impulsar la innovació, la recuperació econòmica i la sostenibilitat urbana.
La Universitat de València inicia així una nova etapa amb Juan Luis Gandia al capdavant del rectorat i amb nous reptes vinculats a la investigació, la innovació i la formació universitària.