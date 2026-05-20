LA UNIÓ assenyala que la superfície de pistatxo en la Comunitat Valenciana va augmentar un 20% l’any passat

La Unió Llauradora celebra a Fuenterrobles una jornada tècnica sobre pistatxo i ametler
L’organització aposta per estos cultius com a alternatives rendibles per al secà valencià
La Unió Llauradora ha celebrat hui a Fuenterrobles una jornada tècnica sobre el pistatxo i l’ametler, finançada per la Diputació de València, amb l’objectiu d’aportar alternatives viables per a millorar la rendibilitat actual de les explotacions agràries. La jornada posa el focus en la necessitat de diversificar cultius en un context de creixent pressió econòmica sobre el sector agrari, especialment en zones d’interior de secà.
L’ametler és un cultiu tradicional molt implantat en la Comunitat Valenciana i el pistatxo comença a consolidar-se com una alternativa amb potencial de creixement. La Comunitat Valenciana comptava ja amb 244 hectàrees de pistatxo en 2025, enfront de les 202 de l’any anterior, la qual cosa representa un increment del 20,8%, un dels més elevats d’Espanya.
El cultiu s’està implantant principalment en comarques d’interior, parcel·les de secà, parcel·les marginals de vinya, cereal o ametler i explotacions que busquen diversificació. Les zones amb més interés potencial són Utiel-Requena, Alt Palància, els Ports, interior d’Alacant i algunes àrees de la Vall d’Albaida i la Costera.
Segons destaca LA UNIÓ, “el pistatxo i l’ametler són una oportunitat, però és fonamental que el productor dispose de formació i assessorament tècnic per a obtindre els millors resultats i evitar errors”.
Després de la inauguració institucional a càrrec de la directora general de Producció Agrícola de la Conselleria d’Agricultura, Mª Àngels Ramón-Llin, i del secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, s’han desenvolupat diverses ponències sobre digitalització i poda virtual en el pistatxo a càrrec del iHub La Vega Innova. Posteriorment, unes altres sobre les condicions agroclimàtiques, material vegetal, pol·linització, implantació i plagues del pistatxer per part del CIAG-IRIAF.
Quant a l’ametler, experts de la Conselleria d’Agricultura i IVIA analitzen la vespeta i altres malalties fúngiques i de fusta. D’altra banda, empreses com El Vivero de Abel, Industrias David i Vimar Equipos parlen sobre els nous sistemes de poda i mecanització.
LA UNIÓ considera que la transferència de coneixement i la innovació són claus per a garantir explotacions més competitives, sostenibles i adaptades a les noves condicions climàtiques i econòmiques.