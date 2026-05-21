AVA-ASAJA assaja amb malles antipol·linització per a combatre la ‘pinyolà’ en cítrics

La Finca Sinyent estudia l’eficàcia i els costos d’un sistema que impedix l’accés de les abelles
L’objectiu és reduir la presència de llavors en varietats sensibles i millorar la rendibilitat dels productors
L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) ha posat en marxa esta campanya un assaig en la seua Finca Experimental Sinyent per a avaluar l’eficàcia i els costos de les malles antipol·linització com a ferramenta per a combatre la ‘pinyolà’, un dels problemes que més preocupa actualment als citricultors valencians a causa de la pèrdua de valor comercial que provoca la presència de llavors en mandarines i altres cítrics.
L’estudi s’està desenvolupant en diferents varietats amb problemes de llavor, entre elles Nadorcott, Leanri i Orri, mitjançant la instal·lació d’unes malles de trama especial dissenyades per a impedir el pas de les abelles quan intenten entrar en contacte amb les flors. Este assaig es du a terme en col·laboració amb Servicios Agrícolas Meliá, empresa castellonenca amb la qual AVA-ASAJA treballa en la recerca de solucions innovadores per a minimitzar la pol·linització creuada i reduir així l’aparició de llavors en els fruits.
La col·locació de les malles s’ha realitzat tant de manera manual —idònia en aquelles zones on no es pot accedir amb maquinària— com a través d’un sistema mecanitzat gràcies al desenvolupament d’un aper especial que facilita la instal·lació i la recollida de la coberta directament sobre l’arbre. Este sistema té com a objectiu millorar l’operativitat al camp i reduir els costos de mà d’obra, un dels factors clau perquè esta tecnologia puga implantar-se de forma viable en les explotacions citrícoles.
La trama de la malla bloqueja l’accés de les abelles a l’interior del cultiu, limitant així la pol·linització responsable de la formació de llavors. Al mateix temps, el sistema permet l’aplicació de tractaments fitosanitaris, ja que el producte pot arribar a la copa de l’arbre sense dificultat.
Problemàtica i solucions
La problemàtica de la ‘pinyolà’ constituïx una de les principals preocupacions del sector citrícola valencià des de fa més de tres dècades. La pol·linització creuada entre determinades varietats provoca l’aparició de llavors en fruits que el mercat demanda sense elles, fet que repercutix negativament en la comercialització i reduïx la rendibilitat dels productors.
En este context, AVA-ASAJA, juntament amb altres entitats agràries, ha traslladat en els últims anys a la Conselleria d’Agricultura diverses propostes orientades a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics. Entre les mesures plantejades destaca la sol·licitud d’ajudes públiques per a finançar precisament la instal·lació d’este tipus de malles antipol·linització i altres ferramentes que permeten reduir l’impacte econòmic de la ‘pinyolà’ sobre els agricultors.
El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha subratllat que “el sector necessita solucions eficaces i econòmicament viables per a afrontar un problema històric que afecta directament la rendibilitat de moltes explotacions citrícoles”. Aguado ha destacat que “este assaig pretén aportar dades objectives sobre la funcionalitat de les malles, la seua capacitat real per a evitar el llavorat i els costos que suposa la seua implantació”.
Així mateix, el dirigent agrari ha insistit en la necessitat que les administracions donen suport econòmic a este tipus d’iniciatives innovadores, perquè “la lluita contra la ‘pinyolà’ no pot recaure exclusivament sobre els agricultors”. En este sentit, ha reclamat que la Generalitat habilite línies d’ajudes específiques per a facilitar la implantació de sistemes de protecció com estes malles, especialment en aquelles varietats més sensibles a la pol·linització creuada.