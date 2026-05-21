Ens ensenyen a fer la tapa més innovadora de la IX Ruta de la Tapa d’Algemesí al Bar El Cantonet

El Bar El Cantonet obri les portes de la seua cuina després de ser reconegut per la seua proposta gastronòmica innovadora
El premi impulsa la visibilitat del local i reforça la seua connexió amb la clientela
El Bar El Cantonet d’Algemesí, guardonat amb un dels premis a la tapa més innovadora de la IX Ruta de la Tapa, ha obert les portes de la seua cuina per mostrar el procés d’elaboració de la seua proposta gastronòmica.
El reconeixement ha situat el local com un dels referents de la ruta gastronòmica del municipi, destacant la seua creativitat i la qualitat de la seua oferta culinària.
El responsable del local explica la història del bar i el procés de creació de la tapa premiada, que s’ha convertit en un dels principals atractius per a la clientela.
El premi ha tingut un impacte positiu en el negoci, ja que ha incrementat la visibilitat del local i ha reforçat la seua presència dins de la ruta gastronòmica local.