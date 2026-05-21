La Diputació de València anuncia els guanyadors dels Premis València i València Nova 2026

El certamen literari registra un augment històric amb més de 500 obres presentades
Els guardons reforcen el seu paper com a referent de la creació literària a la Comunitat Valenciana
El Centre Cultural La Beneficència ha acollit el acte de deliberació dels jurats dels Premis València i València Nova 2026, convocats per la Institució Alfons el Magnànim, amb una participació rècord de 504 originals presentats, més del doble que en 2025.
La Diputació de València ha destacat que els premis es consoliden com una de les convocatòries literàries de referència, amb una dotació global de 138.000 euros, destinada a impulsar la creació i la difusió literària.
Segons el diputat de Cultura, Paco Teruel, es tracta d’uns guardons amb una trajectòria consolidada que han registrat un creixement “que demostra que la creació literària està més viva que mai”.
Els premis es distribueixen en diferents modalitats, amb quanties de fins a 15.000 euros en narrativa i assaig, 12.000 euros en novel·la gràfica i 9.000 euros en poesia.
En poesia en castellà, el premi València Nova ha sigut per a La litosfera del duelo, mentre que el premi València ha reconegut Metilendioximetanfetamina, destacant-se la seua innovació formal i temàtica.
En poesia en valencià, han sigut premiades les obres La forma de l’aigua i Entre silencis, valorades per la seua coherència, musicalitat i qualitat literària.
En narrativa en castellà, el jurat ha declarat desert el premi València Nova, mentre que el guardó principal ha sigut per a La naturaleza del espejo, destacant la seua originalitat i la presència de València com a escenari literari.
En narrativa en valencià, s’han reconegut les obres Altrimetries i Plom i formigó, aquesta última valorada per la seua crítica social.
En la categoria de novel·la gràfica, el premi ha sigut per a Magma, destacada per la seua hibridació de llenguatges i la seua mirada contemporània.
En assaig, s’han premiat les obres La democràcia com a fi és el fi de la democràcia i La tirania del cas únic, que aborden des de diferents perspectives la reflexió política, social i lingüística contemporània.