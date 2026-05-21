Labora amplia fins al 15 d’octubre el termini per a sol·licitar ajudes a la contractació de joves i col·lectius d’atenció prioritària

Les subvencions poden arribar fins als 25.000 euros per contracte indefinit i superen els 8 milions d’euros de dotació conjunta
Les ajudes estan dirigides a empreses i persones autònomes de la Comunitat Valenciana per a fomentar l’ocupació estable
Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, amplia fins al pròxim 15 d’octubre de 2026 el termini per a sol·licitar les ajudes destinades a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades i de persones pertanyents a col·lectius d’atenció prioritària.
Amb esta ampliació, la Generalitat busca facilitar que un major nombre d’empreses i persones treballadores autònomes puguen accedir a estes subvencions dirigides a impulsar l’ocupació estable i millorar les oportunitats laborals dels col·lectius amb més dificultats d’accés al mercat laboral.
Ajudes a l’ocupació juvenil
La convocatòria d’ajudes a l’ocupació juvenil compta amb una dotació de 3,7 milions d’euros i està destinada a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades d’entre 16 i 30 anys inscrites en Garantia Juvenil.
Les ajudes poden arribar fins als 25.000 euros per contractació, en funció de les característiques de la persona contractada, i estan dirigides a empreses i persones autònomes amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.
Les persones beneficiàries finals hauran d’estar inscrites en Labora i haver estat desocupades almenys tres mesos abans de la contractació.
El desocupació juvenil continua sent un dels grans reptes del mercat laboral i per això Labora desenvolupa programes específics dirigits a joves, combinant orientació, formació i ajudes a la contractació per a facilitar oportunitats reals d’ocupació.
Els últims dades reflectixen una evolució positiva. A l’abril de 2026, l’atur juvenil es va situar en 17.411 joves, el millor dada per a un mes d’abril de tota la sèrie històrica i suposa a més un descens del 2,2 % respecte a l’últim any.
Així mateix, la Comunitat Valenciana va liderar a l’abril el creixement anual d’afiliació de joves menors de 30 anys, amb un increment del 7,26 %, fins a arribar als 367.645 joves afiliats, el millor dada històrica per a un mes d’abril.
Ajudes per a col·lectius d’atenció prioritària
Així mateix, Labora ha ampliat també el termini de les ajudes dirigides a fomentar la contractació indefinida de persones desocupades pertanyents a col·lectius d’atenció prioritària, dotades amb 4,5 milions d’euros.
Estes ajudes estan orientades a afavorir la inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social, desocupats de llarga durada, persones amb discapacitat i dones víctimes de violència de gènere. La subvenció oscil·la entre els 10.000 i els 25.000 euros per contracte indefinit, depenent del col·lectiu i de les circumstàncies de la persona contractada.
Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica a través de la sede electrònica de la Generalitat i tota la informació sobre les dos convocatòries està disponible en la web de Labora.