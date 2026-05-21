L’Alborxí-Centre impulsa una xerrada per fomentar l’ús del contenidor marró a Alzira

L’Associació de Veïns de L’Alborxí-Centre, junt amb l’Ajuntament d’Alzira, ha organitzat una xerrada informativa per conscienciar la ciutadania sobre la importància de separar els residus orgànics i utilitzar correctament el contenidor marró.
L’acte, celebrat al local d’esdeveniments de l’avinguda Luis Suñer, ha estat especialment enfocat a les persones majors del barri i a facilitar-los l’accés al nou sistema de reciclatge.
La presidenta de l’associació veïnal, Isabel Carreres, ha explicat que la iniciativa naix per ajudar els veïns amb més dificultats per desplaçar-se o informar-se sobre el funcionament del contenidor marró.
La xerrada ha estat impartida per educadores ambientals de FOVASA, que han detallat quins residus es poden depositar al contenidor orgànic i com funciona el sistema d’obertura amb clau electrònica.
Des de l’Ajuntament d’Alzira han valorat positivament la resposta ciutadana i han avançat futures mesures per incentivar el reciclatge.
Amb iniciatives com esta, Alzira continua reforçant les campanyes de conscienciació ambiental i fomentant hàbits més sostenibles entre la ciutadania.