Pérez Llorca defensa la seua aposta per l’educació i demana diàleg amb els sindicats

El Consell ofereix millores en ràtios, plantilles, infraestructures i una pujada salarial de 200 euros mensuals
El president defensa la seua gestió i critica el Govern central per la falta de finançament a la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha estés la mà a les organitzacions sindicals per a continuar dialogant i col·laborant per a posar fi a la vaga educativa i ha remarcat que el Consell ha presentat “l’oferta educativa més ambiciosa i millor dotada econòmicament de totes les comunitats autònomes d’Espanya”.
Així ho ha destacat en la sessió de control de Les Corts, on ha subratllat que el Consell ha atés les reivindicacions dels docents amb propostes i calendaris, i ha criticat que el Govern d’Espanya “nega de manera intencionada els diners als valencians per a la sanitat, els serveis socials i l’educació”.
En resposta al grup parlamentari PSPV, el president ha detallat mesures com la reducció de ràtios, la simplificació burocràtica, l’actualització de plantilles, la millora d’infraestructures, la creació d’aules UECO i una pujada salarial de 200 euros mensuals.
Este increment situarà els docents entre els millor pagats d’Espanya en diverses categories educatives.
El cap del Consell ha defensat la seua gestió i ha criticat l’anterior govern per “no haver fet res per l’educació”.
També ha advertit que no es permetrà utilitzar alumnat i famílies com a pressió política.
En resposta a Compromís, ha recriminat el Decret 1014/2018 d’Inclusió Educativa, assenyalant que “no destinava ni un sol euro” a la seua aplicació.
Finalment, el president ha denunciat la falta de finançament i inversió del Govern central i ha reclamat un fons de nivellació transitori per a garantir serveis bàsics com sanitat, educació i serveis socials.