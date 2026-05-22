Alcàsser avança amb la CHX en projectes de reconstrucció i prevenció d’inundacions

L’Ajuntament d’Alcàsser ha mantingut una reunió de treball amb responsables de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
Continuen avançant en les actuacions incloses dins de l’Agenda de Reconstrucció i Resiliència del municipi.
Durant l’encontre, el consistori va presentar diversos projectes que impulsa actualment i que requerixen autorització de la CHX, entre els quals destaquen la neteja del barranc, la renaturalització del llit, les actuacions de protecció davant inundacions, la millora del pont d’accés al polígon El Pla i la construcció d’un nou pont en el camí Alcàsser-Albal.
A la reunió van assistir representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com Ignacio Valero i Teodoro Estrela, que van valorar positivament el treball desenvolupat per l’Ajuntament en matèria de reconstrucció, prevenció i planificació d’infraestructures.
Des del consistori han destacat la importància de continuar coordinant esforços amb les administracions competents per avançar en projectes que reforcen la seguretat del municipi i milloren la resposta davant possibles episodis meteorològics extrems.
Alcàsser continua així treballant en actuacions orientades a construir un municipi més segur, resilient i preparat per al futur.