Alzira estudia noves mesures contra les onades de calor amb sensors climàtics repartits per la ciutat

L’Ajuntament d’Alzira continua avançant en l’estudi de l’impacte de les onades de calor al municipi amb noves mesures de control i prevenció davant les altes temperatures.
La ciutat treballa conjuntament amb el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, el CEAM, en un projecte de sensorització urbana per analitzar les zones més afectades per la calor i el seu impacte en la població.
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha explicat que les dades recopilades serviran per a planificar futures actuacions urbanes i climàtiques.
Entre les mesures que es plantegen destaca la creació de nous espais d’ombra i refugis climàtics en les zones amb menys vegetació.
A més, Alzira formarà part d’una xarxa de refugis climàtics impulsada per la Conselleria, amb espais preparats per protegir la ciutadania durant episodis de calor extrema.
El tècnic de Projectes Estratègics i Europeus, Pau Sapiña, ha detallat que el projecte inclou un estudi socioeconòmic per identificar els barris més vulnerables.
Els sensors instal·lats en diferents punts del municipi permetran recopilar dades clau per optar a finançament europeu i aplicar solucions sostenibles.
Amb esta iniciativa, Alzira busca anticipar-se als efectes del canvi climàtic i millorar la qualitat de vida davant temperatures cada vegada més extremes.