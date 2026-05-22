La Generalitat finalitza a Paiporta la retirada de residus de la dana i tanca l’últim punt d’enderrocs

La Generalitat ha donat per finalitzada a Paiporta la segona fase del dispositiu extraordinari de retirada de residus generats per les riuades del passat 29 d’octubre amb el tancament de l’últim punt d’apilament d’enderrocs habilitat després de la dana.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha visitat la zona i ha destacat que el Consell “ha eixit al rescat dels ajuntaments afectats per garantir una gestió adequada dels residus i accelerar la recuperació dels municipis”.
L’actuació ha permés retirar més de 58.000 tones de residus acumulats en este espai de Paiporta, principalment enderrocs i materials procedents de les obres de reconstrucció de vivendes i locals afectats.
Segons ha explicat el conseller, la Generalitat ha destinat un total de 58,6 milions d’euros a la gestió de residus en el municipi, dels quals 44 milions s’han invertit en la retirada de més de 176.000 tones de residus i altres 14,6 milions en el buidatge i neteja dels punts d’apilament.
Martínez Mus ha remarcat que amb esta actuació s’han tancat tots els espais habilitats per a l’acumulació de residus als municipis afectats per la dana, entre ells Albal, Aldaia, Alfafar, Catarroja, Benetússer, Sedaví o Picanya.
En el conjunt de la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha mobilitzat 268 milions d’euros per a la retirada i tractament d’1,6 milions de tones de residus generats després de les inundacions.
A més de la gestió de residus, el Consell ha destacat les inversions realitzades a Paiporta en infraestructures viàries, Metrovalencia, depuració d’aigües, sanitat, educació i ajudes directes a la població afectada.
La Generalitat dona així per completada una de les principals fases de neteja i reconstrucció derivades de la dana als municipis afectats de l’Horta Sud i altres comarques valencianes.