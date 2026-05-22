Més de 2.600 alumnes participen a València en el programa “Per una Ciutat en Convivència”

Un total de 2.600 alumnes de 37 centres educatius de la ciutat de València han participat enguany en el programa “Per una Ciutat en Convivència”,
Una iniciativa educativa impulsada dins de la Xarxa Internacional de Ciutats Educadores, de la qual València forma part des de fa trenta anys.
L’acte de lliurament de diplomes s’ha celebrat al Conservatori José Iturbi amb la participació de l’alcaldessa de València, María José Catalá, i la regidora d’Educació, Rocío Gil.
L’edició d’enguany s’ha desenvolupat sota el lema “València Music City”, amb activitats i treballs centrats en la música com a element de convivència, identitat i creativitat.
L’alumnat participant ha elaborat un total de 80 cartells que ja es poden veure al mobiliari urbà de la ciutat, convertint València en una aula oberta i en un espai d’expressió per a la comunitat educativa.
Entre els temes treballats destaquen el tabal i la dolçaina, les bandes de música, el ritme, l’harmonia o la cultura musical valenciana.
Durant la seua intervenció, María José Catalá ha destacat que el programa representa “trenta anys de creativitat renovada, d’idees noves i d’il·lusió compartida” i ha assegurat que la música “ens ensenya el que la convivència exigix: escoltar l’altre i treballar junts”.
En esta edició han participat escoletes municipals, centres d’educació infantil i primària, col·legis concertats, escoles municipals i centres de la Universitat Popular.
València reforça així el seu compromís amb l’educació i la participació ciutadana a través d’un projecte que convertix la ciutat en un espai compartit d’aprenentatge i convivència.