Pérez Llorca defensa la proposta educativa del Consell i manté oberta la negociació amb els sindicats

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterat la voluntat del Consell de continuar dialogant amb els sindicats docents per intentar posar fi a la vaga educativa que afecta els centres públics valencians.
Durant la sessió de control a Les Corts, Pérez Llorca ha defensat que la Generalitat ha presentat “l’oferta educativa més ambiciosa i millor dotada econòmicament de totes les comunitats autònomes”.
El cap del Consell ha assegurat que la proposta presentada per la Conselleria d’Educació incorpora mesures reclamades pel professorat, com la reducció progressiva de ràtios, la simplificació burocràtica, la millora de plantilles, plans de climatització i accessibilitat als centres, noves aules UECO per a alumnat amb necessitats especials i mesures de reforç de la Formació Professional.
A més, el president ha destacat la proposta d’increment salarial de 200 euros mensuals en complements específics, una pujada que, segons ha afirmat, situaria el professorat valencià entre els millor remunerats d’Espanya.
Pérez Llorca ha insistit que el Consell comparteix part de les reivindicacions del sector educatiu i ha remarcat la necessitat de mantindre el diàleg per arribar a un acord que permeta recuperar la normalitat als centres.
Durant la seua intervenció, el president també ha expressat la preocupació del Consell per les conseqüències de la vaga sobre l’alumnat, especialment els estudiants de Batxillerat que preparen les proves d’accés a la universitat.
El debat parlamentari ha estat marcat també per les crítiques del president al Govern central en matèria de finançament, infraestructures i inversions pendents a la Comunitat Valenciana.
La Generalitat manté així oberta la via negociadora amb els sindicats mentre continua el conflicte educatiu als centres públics valencians.