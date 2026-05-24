Bandes de Ciudad Real, Cuenca i Gran Canària es disputaran el 16é Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema de Cullera

El concurs se celebrarà l’1 d’agost als Jardins del Mercat amb tres agrupacions participants
El certamen premia la interpretació musical vinculada al cinema amb una dotació total de fins a 16.000 euros
El XVI Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema ‘Memorial Rafael Talens Pelló’ comptarà enguany amb agrupacions procedents de Castella-La Manxa i Canàries. Es tracta del Patronato Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas (Gran Canària), l’Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) i l’Asociación Musical San Clemente de la Mancha (Cuenca).
El certamen, organitzat per l’Ajuntament de Cullera, amb la col·laboració de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i el patrocini de Caixa Popular, se celebrarà l’1 d’agost a partir de les 22.00 hores als Jardins del Mercat. Prèviament, a les 21.00 hores, les bandes participants desfilaran interpretant un pasdoble de lliure elecció.
Una proposta cultural que uneix música i cinema
Aquesta XVI edició ha incrementat la dotació econòmica dels premis, que ascendeix a 16.000 euros: 6.000, 5.000 i 4.000 euros segons la classificació final, a més de 1.000 euros al millor desfilament. A més, cada banda rep 4.000 euros per participació.
El certamen fusiona dos llenguatges universals com són la música i el cinema, amb l’objectiu de crear una experiència artística completa i emotiva. La música és clau en el llenguatge cinematogràfic, ja que intensifica emocions i marca el ritme narratiu de les històries.
El jurat valorarà aspectes com la sonoritat, afinació, qualitat del so, tècnica, interpretació de conjunt i sincronització amb les imatges del fragment cinematogràfic escollit.
Segons el sorteig, l’ordre d’actuació serà: Firgas, Alcázar de San Juan i San Clemente de la Mancha, mentre que la cloenda, fora de concurs, la realitzarà la Banda Juvenil de la Societat Ateneu Musical de Cullera.
El jurat estarà presidit per la directora de la Banda Municipal de Música de Jaén, Juana Martínez de la Hoz, i comptarà amb Andrea Gasperini i Marcel Ortega com a vocals.