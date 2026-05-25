Albal posa en valor la gastronomia i l’artesania local amb una nova mostra tradicional

La plaça del Jardí d’Albal ha acollit una nova edició de la Mostra d’Artesania i Gastronomia, una iniciativa impulsada per la regidoria de Comerç amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana per promocionar el producte local, la cuina tradicional i el teixit artesanal del municipi.
Durant la jornada, veïns i visitants han pogut gaudir de degustacions gastronòmiques, demostracions culinàries i parades d’artesania amb productes elaborats de manera tradicional.
L’alcalde d’Albal, José Miguel Ferrís, ha destacat la importància d’esta fira per mostrar tot el potencial comercial, gastronòmic i associatiu del municipi.
Una de les activitats centrals ha sigut el taller gastronòmic organitzat per Molí Gastro, amb l’elaboració de plats tradicionals com la coca en titaina i katsobushi o l’arròs de blanquet amb romesco i alls tendres.
Des de l’organització també han valorat molt positivament la implicació de totes les persones participants en esta iniciativa gastronòmica.
La mostra també ha comptat amb una àmplia representació d’artesans locals, que han apropat al públic oficis i productes tradicionals.
Una cita que continua consolidant-se a Albal com un aparador del comerç de proximitat, la gastronomia valenciana i l’artesania tradicional.