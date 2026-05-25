Algemesí acull la seua primera Fira d’Adopció d’Animals per fomentar la tinença responsable

Algemesí ha celebrat este cap de setmana la primera Fira d’Adopció d’Animals, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament amb l’objectiu de promoure l’adopció responsable i donar visibilitat al treball que realitzen les protectores i associacions animalistes.

La jornada va reunir diferents entitats dedicades al rescat i cura d’animals, que van apropar als visitants informació sobre adopcions, cures veterinàries i conscienciació animal.

Des de les associacions participants van destacar la importància de donar una nova oportunitat als animals abandonats i conscienciar sobre la responsabilitat que comporta tindre una mascota.

La fira també va servir per animar la ciutadania a acostar-se al món de l’adopció i conéixer de prop la tasca de les protectores.

Amb esta primera edició, Algemesí fa un pas més en la promoció del benestar animal i en el suport a les entitats que treballen dia a dia per donar una segona oportunitat als animals abandonats.

