Cullera reviu l’arribada del pirata Dragut amb una multitudinària recreació històrica

Cullera ha tornat a viatjar al segle XVI amb una nova edició de la recreació històrica del desembarcament del pirata Dragut
Una de les cites culturals i turístiques més destacades de la Ribera Baixa.
Durant tot el cap de setmana, els carrers del municipi s’han omplit de desfilades, combats, mercats ambientats i representacions teatrals que recorden l’atac que el corsari otomà va protagonitzar a la ciutat l’any 1550.
L’esdeveniment ha congregat centenars de participants i milers de visitants, convertint Cullera en un autèntic escenari històric a peu de carrer.
El director artístic de la recreació, Paco Navarro, ha destacat la complexitat organitzativa d’un acte que mobilitza a molta gent i diferents espais del municipi.
La recreació també té una important vessant divulgativa, amb l’objectiu d’apropar la història local a la ciutadania.
Actors, associacions i veïns formen part activa d’una representació que any rere any continua creixent i consolidant-se com una de les grans cites culturals de Cullera.
Una recreació històrica que torna a demostrar la capacitat de Cullera per unir patrimoni, cultura i turisme en un espectacle que ja forma part de la identitat del municipi.