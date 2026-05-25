Iberdrola eleva la subestació de Llanos de Quart per a reforçar la xarxa elèctrica davant futures riuades

La subestació elèctrica de Llanos de Quart, situada al polígon industrial de Quart de Poblet i greument afectada per la dana d’octubre de 2024, està sent transformada per a reforçar la seua capacitat de resposta davant futurs episodis extrems.
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat les obres junt amb responsables d’Iberdrola i ha destacat la col·laboració entre la Generalitat i la companyia elèctrica per a crear “una xarxa més resilient, moderna i preparada”.
L’actuació principal consistix a elevar més d’1,5 metres tota la plataforma de la subestació per a protegir-la davant possibles inundacions. La inversió supera els 7 milions d’euros i forma part del pla “Il·lumina”, amb el qual Iberdrola destina 100 milions d’euros a redissenyar la xarxa elèctrica afectada per la dana.
La nova infraestructura incorporarà un disseny més compacte i modern, amb equipaments integrats en mòduls prefabricats, que permetran millorar l’eficiència i reduir l’impacte visual de la instal·lació.
A més, la subestació de Llanos de Quart incorpora els dos primers Conjunts Integrats d’Alta Tensió de 66 quilovolts instal·lats per Iberdrola a nivell mundial, una tecnologia pionera que permetrà ampliar la capacitat de la instal·lació i reforçar el subministrament elèctric.
Martínez Mus ha recordat que les riuades van deixar fora de servici torres elèctriques, transformadors, línies de distribució i milers de comptadors situats en plantes baixes de vivendes i edificis.
Segons el conseller, gràcies al treball conjunt entre la Generalitat i Iberdrola es va aconseguir recuperar el 95% del subministrament elèctric en només tres dies després de la catàstrofe.
Les actuacions beneficiaran més de 650.000 usuaris de l’àrea metropolitana de València i formen part de la nova estratègia de reconstrucció i modernització energètica impulsada després de la dana.
La nova subestació de Llanos de Quart es convertix així en un dels símbols de la reconstrucció energètica després de les riuades, amb infraestructures més segures, digitalitzades i preparades davant futurs episodis extrems.