La Fira d’Emergències reunix a Buñol exhibicions, simulacres i activitats divulgatives per a tota la família

Buñol ha acollit este cap de setmana una nova edició de la Fira de les Emergències, organitzada pel Consorci Provincial de Bombers de València i la Diputació de València, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Buñol.
El Parc del Planell s’ha convertit durant tota la jornada en un gran espai divulgatiu amb exhibicions, simulacres, vehicles d’emergència i activitats pensades per a tots els públics, especialment per a les famílies i els més menuts.
Els assistents han pogut conéixer de prop el treball que realitzen els bombers i bomberes davant diferents situacions d’emergència, així com els recursos tècnics i humans amb què compta el Consorci Provincial.
Entre les activitats més destacades s’han realitzat demostracions de rescat en accidents de trànsit, exhibicions de drons i simulacres aeris amb la participació del Grup de Rescat a Altura, el GERA, que es va desplaçar fins al recinte amb l’helicòpter del Consorci.
La fira també ha comptat amb la denominada Galeria d’Entrenament, un camió especialment adaptat per a ensenyar des de dins com actuar davant un incendi, així com exposicions de vehicles i equips utilitzats pels servicis d’emergència.
El president del Consorci Provincial de Bombers i diputat de Medi Ambient, Avelino Mascarell, ha destacat el valor divulgatiu d’esta iniciativa, assegurant que “estes trobades permeten acostar a la ciutadania el treball diari dels bombers i fomentar la cultura de la prevenció i l’autoprotecció”.
Per la seua part, l’alcaldessa de Buñol, Virginia Sanz, ha valorat molt positivament la resposta del públic i la celebració d’esta jornada al municipi.
La Fira d’Emergències consolida així el seu caràcter divulgatiu i familiar, acostant el treball dels servicis d’emergència a la ciutadania a través de demostracions pràctiques i activitats de prevenció.