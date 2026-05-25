La Generalitat impulsarà més de 10 milions d’euros en infraestructures hídriques per a reforçar la gestió de l’aigua

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat que la Comunitat Valenciana es manté com a referent en la gestió i reutilització de l’aigua gràcies a una nova inversió superior als 10 milions d’euros destinada a modernitzar i reforçar les infraestructures hídriques.
Pérez Llorca ha participat este diumenge a Busot en la presentació del Pla Integral de Gestió dels Sistemes de Sanejament de les Aglomeracions Urbanes, impulsat per l’EPSAR, juntament amb el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus.
El nou pla contempla actuacions per a modernitzar els sistemes de clavegueram, col·lectors i depuració, amb l’objectiu de fer-los més resilients davant pluges intenses i fenòmens meteorològics extrems.
El president ha remarcat que estes eines permetran millorar la coordinació entre administracions i conéixer amb més precisió les necessitats reals dels municipis valencians en matèria hidràulica.
A més, ha destacat que la Comunitat Valenciana està pròxima a aconseguir el 45% de reutilització d’aigua a Espanya, gràcies a la xarxa de depuradores i a l’aplicació de noves tecnologies.
Els plans incorporen també solucions basades en la natura per a gestionar millor l’aigua de pluja en entorns urbans, reduint el risc d’inundacions i millorant l’eficiència del sistema.
La implantació dels nous plans es desenvoluparà en diferents fases i inclou la participació dels ajuntaments i demarcacions hidrogràfiques per a la seua aprovació definitiva.
La Generalitat continua avançant en la modernització de les infraestructures hidràuliques, amb noves inversions destinades a reforçar la seguretat, sostenibilitat i capacitat de resposta davant episodis climàtics extrems.