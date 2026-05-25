La piscina de Benicalap reobrirà el 6 de juny després d’una renovació integral de quasi un milió d’euros

La piscina d’estiu del Parc de Benicalap reobrirà el pròxim 6 de juny després de completar-se les obres de rehabilitació integral de les instal·lacions, una actuació que ha suposat una inversió pròxima al milió d’euros.
L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat este dilluns les obres acompanyada de la regidora d’Esports, Rocío Gil, i ha destacat que es tracta de “l’actuació de rehabilitació més important realitzada en esta piscina en molts anys”.
Els treballs han permés renovar completament la maquinària, les canonades, els sistemes de filtració i diverses instal·lacions dels vestuaris i zones comunes, a més de millorar la il·luminació amb tecnologia LED i reparar les cobertes i canalitzacions d’aigua.
La piscina, construïda l’any 1983 al Parc de Benicalap, compta amb un gran vas recreatiu amb tobogans, zones d’aigua activa i espais infantils, a més de zones verdes i àrees de descans.
Esta actuació se suma a la renovació recent del poliesportiu de Benicalap, on s’han invertit prop de 300.000 euros en la millora de pistes esportives, il·luminació, graderies, vestuaris i noves zones de cal·listènia.
Durant la visita, l’alcaldessa ha assegurat que València està realitzant “la major inversió de la seua història en renovació d’instal·lacions esportives”, amb quasi 36 milions d’euros destinats enguany a diferents equipaments esportius de la ciutat.
València continua així reforçant i modernitzant les seues instal·lacions esportives, amb l’objectiu de millorar els servicis públics i fomentar l’activitat física i els hàbits saludables entre la ciutadania.