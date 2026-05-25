LA UNIÓ exigeix ampliar les ajudes al gasoil i fertilitzants i adaptar-les a l’agricultura valenciana

Demana que la Generalitat complemente les ajudes estatals per als sectors més intensius en costos
Alerten que el disseny actual deixa fora part de l’agricultura mediterrània professional
LA UNIÓ ha exigit al Govern espanyol una ampliació urgent de les ajudes agràries del Reial decret llei 7/2026 per a compensar l’augment dels costos de producció derivats de la crisi internacional, especialment en gasoil agrícola i fertilitzants.
L’organització denuncia que el sistema actual és insuficient i poc adaptat a l’agricultura valenciana i mediterrània, ja que afavorix models extensius i no té en compte l’elevada intensitat de costos per hectàrea de moltes explotacions professionals.
Crítica al disseny de les ajudes i reclam a la UE
LA UNIÓ assenyala que el marc europeu permet cobrir fins al 70% dels costos extraordinaris, però que la normativa estatal actual queda molt per davall d’este límit i limita el suport al gasoil fins al 30 de juny, deixant fora part important de les campanyes agrícoles.
Segons l’organització, els agricultors valencians estan assumint sobrecostos que no poden repercutir en els preus, fet que agreuja la seua situació econòmica.
Marge per a ampliar les ajudes
L’entitat calcula que hi ha marge per a incrementar el suport fins a 289 milions d’euros addicionals en gasoil i ampliar també la cobertura dels fertilitzants fins a aproximadament 684 milions d’euros, ajustant-se al límit màxim permés per Brussel·les.
Reclamacions principals
LA UNIÓ demana:
- Prorrogar les ajudes al gasoil agrícola fins a final d’any
- Augmentar la cobertura fins al 70% dels costos
- Incloure l’apicultura en el sistema d’ajudes
- Aplicar coeficients correctors segons la intensitat real de producció
- Prioritzar agricultors professionals i explotacions prioritàries en cas de pressupost limitat
Diferències en el model agrícola
L’organització insisteix que no es pot tractar igual una hectàrea extensiva que una explotació mediterrània intensiva, amb alts costos de regadiu, fertilització i mà d’obra, i reclama un sistema més just i adaptat a cultius com cítrics, caqui, alvocat o raïm de taula.
Demanda a la Generalitat
Finalment, LA UNIÓ també sol·licita que la Generalitat Valenciana complemente les ajudes estatals, especialment en els sectors amb major dependència d’inputs i majors costos per hectàrea, per a garantir la viabilitat de l’agricultura valenciana.