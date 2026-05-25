Més de 1.300 persones participen a Alberic en la VI Trobada La Ribera Camina

La jornada reunix participants de 26 municipis per a fomentar la salut física i el benestar emocional
El programa ha organitzat més de 500 caminades saludables durant 2025
Un total de 1.304 persones procedents de 26 municipis han participat en la VI Trobada La Ribera Camina, celebrada este cap de setmana a Alberic. La iniciativa, impulsada pel Departament de Salut de La Ribera, té com a objectiu promoure hàbits de vida saludables mitjançant l’activitat física i la convivència social.
La jornada va incloure una caminada de 3,7 quilòmetres, un esmorzar comunitari i una sessió de ball, en un ambient marcat per la participació i la convivència. L’acte va comptar amb la presència de la gerent del Departament de Salut de La Ribera, Rosabel Ribes, l’alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, i diversos representants municipals.
El programa La Ribera Camina, dirigit a majors de 18 anys, promou passejos saludables d’entre 60 i 90 minuts almenys dos vegades per setmana. Durant l’any 2025 s’han realitzat 510 caminades saludables als municipis adherits, gràcies a la col·laboració entre els centres de salut i els ajuntaments participants.
La directora d’Infermeria d’Atenció Primària, Anabel Barberá, ha destacat la gran participació registrada i ha agraït la implicació de l’Ajuntament d’Alberic en l’organització de la trobada. Per la seua part, Rosabel Ribes ha assenyalat que el programa s’ha consolidat després de més d’una dècada com una eina eficaç per a millorar la salut física, previndre malalties cròniques, reforçar el benestar emocional i fomentar les relacions socials.
Actualment, el Departament de Salut de La Ribera desenvolupa 11 programes de salut comunitària, centrats en l’activitat física, la salut maternoinfantil i la salut emocional, en col·laboració amb els ajuntaments i els professionals sanitaris de la comarca.