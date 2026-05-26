Andrés Gomis anuncia la seua renúncia com a regidor de l’Ajuntament d’Alzira

El fins ara portaveu de Compromís deixarà l’acta per iniciar una nova etapa professional
“Continuaré amb el compromís polític i la militància des d’altres àmbits”
El regidor de l’Ajuntament d’Alzira i portaveu de Compromís, Andrés Gomis Fons, ha comunicat la seua decisió de renunciar a l’acta de regidor després d’un procés de reflexió personal i per iniciar una nova etapa professional incompatible amb les seues actuals responsabilitats.
Gomis ha explicat que es tracta d’una decisió meditada i que respon a la necessitat de dedicar-se plenament a nous projectes personals i professionals.
En la seua carta a la militància, ha destacat que entén la política institucional com un servei temporal al poble i ha defensat que els projectes col·lectius estan per damunt de les persones, subratllant que “ningú és imprescindible”.
El fins ara regidor ha fet balanç dels seus tres anys a l’Ajuntament d’Alzira, que ha qualificat d’intensos, i ha afirmat que se’n va satisfet pel treball realitzat, així com pels aprenentatges i les relacions personals construïdes durant esta etapa.
També ha volgut agrair la confiança de la militància de Compromís, el suport dels companys i companyes del grup municipal, del personal de l’Ajuntament i de la ciutadania d’Alzira, així com el suport rebut per la seua família i amistats.
Gomis ha deixat clar que, tot i abandonar el càrrec institucional, continuarà amb la seua militància i compromís polític, participant en altres espais per seguir treballant per una societat més justa.