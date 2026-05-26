AVA-ASAJA posa en marxa unes malles antipol·linització per a combatre la pinyolada en les mandarines

El projecte pilot busca reduir la presència de llavors en varietats sense pinyol
La iniciativa pretén millorar la qualitat comercial dels cítrics valencians
La Finca Sinyent d’AVA-ASAJA acull un projecte pilot amb malles antipol·linització per a intentar reduir la pinyolada en les mandarines, un problema que preocupa cada vegada més al sector citrícola valencià.
L’objectiu d’esta iniciativa és evitar la pol·linització creuada, que provoca l’aparició de llavors en varietats sense pinyols, afectant així la qualitat comercial de la fruita.