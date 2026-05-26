Educació desbloqueja la negociació amb una pujada salarial de 200 euros i sis dies d’assumptes propis per al professorat

La Conselleria arriba a un acord parcial amb ANPE i CSIF per a avançar cap al final del conflicte educatiu
Les parts continuaran negociant la reducció de ràtios i la resta de mesures pendents
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha aconseguit un acord parcial amb els sindicats ANPE i CSIF que permet desbloquejar la negociació en l’ensenyament públic valencià i avançar cap a la normalització del sistema educatiu.
L’acord inclou una pujada salarial de 200 euros mensuals per al professorat, considerada per la Conselleria com la major proposta retributiva plantejada actualment a Espanya per al col·lectiu docent. A més, contempla el compromís de revisar els últims 50 euros previstos per a l’any 2028.
Millores laborals per al personal docent
Entre les mesures acordades també destaca el reconeixement del dret a la desconnexió digital, la regulació del treball fora del centre educatiu i la incorporació de sis dies de lliure disposició, tres reivindicacions històriques del professorat que han sigut incorporades al document final.
La consellera d’Educació, Carmen Ortí, ha assenyalat que la signatura de l’acord representa “un pas avant per a recuperar la normalitat a les aules i retornar la tranquil·litat a les famílies valencianes”.
Continuen les negociacions
Durant la reunió també s’ha abordat la qüestió de la reducció de ràtios, un dels principals punts pendents de negociació. Per este motiu, la mesa sectorial tornarà a reunir-se per a continuar treballant en la resta de mesures incloses en el procés negociador.
Segons ha explicat la titular d’Educació, actualment hi ha 60 mesures sobre la taula destinades a millorar el sistema educatiu públic valencià.
Comissió de seguiment dels acords
La Conselleria ha avançat que els compromisos que es vagen adoptant tindran reflex en els futurs pressupostos de la Generalitat i que es crearà una comissió de seguiment encarregada de vetlar pel compliment dels acords assolits.
Amb este pacte parcial, Educació i els sindicats signants obrin una nova etapa de diàleg amb l’objectiu de consolidar millores laborals per al professorat i recuperar l’estabilitat als centres educatius de la Comunitat Valenciana.